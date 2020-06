1. FC Nürnberg: Hoffnungsschimmer Wiesinger und Co.

Der Club will sich jetzt nach dem verpassten direkten Klassenerhalt und der Trennung von Trainer Jens Keller ausschließlich auf die Relegation konzentrieren. "Wir haben eine Lösung für die nächsten zwei Spiele gefunden", sagt Sportvorstand Robert Palikuca. Weiter will er im Moment nicht denken. "Danach geht’s irgendwie weiter, das ist jetzt nicht die Zeit darüber zu reden", erklärt der 42-Jährige. Weder die Position des Sportdirektors noch die Frage nach dem Trainer für die nächste Saison stünden auf der Tagesordnung. Allerdings gibt er zu, dass Diskussionen über seine Rolle nach der zweiten Trainerentlassung dieser Saison durchaus "naheliegend" seien. BR-Sportreporterin Julia Büchler sieht das ähnlich. Sie kann sich eine Zukunft für den Sportdirektor Palikuca ausschließlich weiter vorstellen, wenn der 1. FC Nürnberg die Klasse hält: "Definitiv nur in der 2. Liga".

Relegation ist "Druck", aber auch "ein geiles Erlebnis"

Jetzt geht es also erst einmal um alles oder nichts."Relegation, das ist Druck", stellt der neue Chefcoach auf Zeit Michael Wiesinger klar. Zugleich betont er aber auch, dass es "ein geiles Erlebnis" werden kann, den Club in solch einer wichtigen Zeit zu begleiten. Dass dieses Erlebnis erfolgreich wird, dafür will er "sterben und sein letztes Hemd geben", verspricht der Coach. Dazu passt die Einschätzung Büchlers: "Der und sein Co-Trainer Marek Mintal stehen für den 1. FC Nürnberg", sagt die Sportreporterin.