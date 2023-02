1. FC Nürnberg: Heckings doppelte Rettungsmission

Als Dieter Hecking seinen Posten als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg im Sommer 2020 antrat, machte er eines klar: Eine Rückkehr auf die Trainerbank kommt für ihn nicht infrage. Knapp drei Jahre später wird er im Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag nun doch sein Comeback an der Seitenlinie feiern. Mit Hecking will der 1. FC Nürnberg die vollkommen verkorkste Saison zu Ende bringen und irgendwie die Klasse halten. Dabei geht es für den 58-Jährigen auch um seine Person. Hecking muss den 1. FC Nürnberg retten und sich selbst.

Klauß und Weinzierl zweifelten am Kader

Um dieses Ziel zu erreichen, muss Hecking aus dem von ihm zusammengestellten Kader eine erfolgreiche Mannschaft formen. Das ist seinen Vorgängern Robert Klauß und Markus Weinzierl nicht gelungen. Beide Übungsleiter hinterließen ihrem Sportvorstand am Tag ihrer Entlassung noch den Hinweis, dass der Kader möglicherweise doch nicht so gut sei wie gedacht. Für Hecking ein unverständlicher Gedanke, wie er auch auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Personalie am Montag deutlich machte: "Ich sehe das anders und deshalb bin ich auch der Meinung, dass es das Beste ist, dass ich das selbst übernehme."

Hecking geht "Risiko" und "Wagnis" ein

Hecking verteidigt den von ihm geplanten Kader vehement. Der 58-Jährige, der den 1. FC Nürnberg bereits zwischen 2009 und 2012 damals noch in der Bundesliga trainierte, setzt mit der Rückkehr auf die Trainerbank allerdings auch seine Position als Sportvorstand aufs Spiel. Das machte auch der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Grethlein zuletzt auf der Pressekonferenz deutlich, der von einem "Wagnis" und "Risiko" sprach, auf das sich Hecking einlasse: "Wenn er diesen Schritt tut, geht er gewissermaßen natürlich 'all in'. Er muss nicht seinen Job retten, aber er stellt damit natürlich auch seinen Job zur Disposition."

Durfte Hecking nur in dieser Konstellation weitermachen?

Mit Markus Weinzierl als Cheftrainer lag Hecking falsch. Diesen Vorwurf muss sich der ehemalige Bundesliga-Coach gefallen lassen. Die Spielidee des Niederbayern fand wenig Übereinstimmung mit dem Spielermaterial beim 1. FC Nürnberg. Eine Tatsache, die Hecking klar sein musste. Dass er natürlich Mitverantwortung am sportlichen Schlamassel trägt, daraus machte Hecking auf der PK auch keinen Hehl. Jetzt sei aber nicht die Zeit für Schuldzuweisungen.

Doppelrolle für klammen Club deutlich angenehmer

Die Doppelrolle entlastet den 1. FC Nürnberg auch finanziell. Trotzdem sei auch eine externe Lösung zuerst nicht ausgeschlossen gewesen, erzählte Grethlein. "Finanzielle Erwägungen" hätten hingegen keine Rolle gespielt. "Dadurch, dass wir im Pokal weitergekommen sind, hätten wir den Spielraum gehabt", versicherte der Aufsichtsratsvorsitzende.

Mahnendes Beispiel aus München

Dass ein Sportvorstand mit Trainerdiplom nicht unbedingt die beste Lösung sein muss, zeigt ein Blick in den Süden Bayerns. Beim TSV 1860 München hat Sportchef Günter Gorenzel interimsweise übernommen. Seine magere Bilanz: Drei Spiele und nur ein mickriger Punkt. Dabei gingen Partien gegen vom Kader her unterlegene Gegner wie Abstiegskandidat Meppen oder den SC Verl verloren. In München-Giesing soll es aber bei einer Interimslösung bleiben, während Hecking das Traineramt in Nürnberg voraussichtlich bis zum Saisonende bekleiden wird.

Hecking geht nicht übers Wasser

Auf den neuen Chef an der Seitenlinie warten schwierige Aufgaben. Am Samstag empfängt der 1. FC Nürnberg den Tabellenletzten aus Sandhausen, der am Montag mit dem Ex-Ingolstädter Thomas Oral ebenfalls einen neuen Übungsleiter installiert hat. Eine Woche später reist die Mannschaft zum Aufstiegsaspiranten Hamburger SV, dann gastiert Eintracht Braunschweig im Max-Morlock-Stadion.

"Wenn jetzt einer meint, 'jetzt geht der Hecking mit den Jungs über's Wasser am Dutzendteich', das wird nicht der Fall sein", bremst Hecking die Erwartungen. Ein Heimsieg gegen Sandhausen würde aus Sicht der Club-Fans vermutlich erst mal reichen.