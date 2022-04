1. FC Nürnberg glaubt weiter an Mini-Aufstiegschance

"Der Glaube ist da, weil wir immer noch die Chance haben", sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß vor dem Verfolgerduell am Freitag (29.4.2022, 18.30 Uhr, Radio-Livereportage) in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli. Er bezifferte die vage Aufstiegschance zwar selbst auf nur drei Prozent. Trotzdem sagte er: "Wir haben Bock darauf, dass sie auch nächste Woche noch da ist. Dafür ist ein Sieg bei St. Pauli notwendig".

Nürnberg-Trainer Klauß: Alles mitnehmen, die Chance ist da"

Die Nürnberger als Tabellensechster haben drei Spieltage vor dem Ende vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei. Der FC St. Pauli liegt als Vierter drei Zähler vor den Franken. Der Tabellenführer Werder Bremen ist bereits sieben und der zweitplatzierte FC Schalke 04 sechs Zähler von den Mittelfranken entfernt. "Alles mitnehmen, Gas geben, schauen was am Ende rauskommt, die Chance ist da", so formulierte der Trainer der Franken das Motto für den Saisonendspurt.

Hoffnung auf den Schlüsselspieler Möller Daehli

Der Einsatz des Offensiv-Antreibers Mats Möller Daehli wackelt etwas. Der 27-Jährige hatte im vergangenen Spiel gegen Sandhausen einen Schlag abbekommen. Der Norweger konnte seitdem "nur individuell" trainieren, wie Klauß erzählte. Es sei aber "von Tag zu Tag besser geworden". Deshalb ist der Clubcoach "guter Dinge, dass es noch klappen kann".

Übungseinheiten nach dem Eckball-Desaster gegen Sandhausen

Von einem Stimmungstief im Umfeld wollte der Nürnberger Coach nichts wissen. Die unerwartete Niederlage gegen Sandhausen habe aber "weh getan". Die Franken waren am Sonntag beim 2:4 gegen den SV Sandhausen auf Kurs in Richtung der Aufstiegsplätze ausgebremst worden. Alle vier Tore der effizienten Gäste fielen im Max-Morlock-Stadion nach Eckbällen. Dementsprechend stand in dieser Woche ein intensives Training im Verteidigen von Standards auf dem Programm.

