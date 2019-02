1. FC Nürnberg gibt wenig Hoffnung im Abstiegskampf

Nach nur einem Jahr Bundesliga droht dem 1. FC Nürnberg der Absturz in die Zweitklassigkeit. Es wäre der Achte in der Geschichte des Rekordabsteigers. Doch Köllner glaubt unverdrossen an sein Team. "Die Mannschaft hat einen Riesen-Charakter", sagte er im Anschluss an den ersten Punktgewinn gegen Bremen nach zuvor sechs Bundesliga-Niederlagen in Folge. "Wir haben, glaub ich, extrem kampfstark gespielt und alles in die Waagschale geworfen", ergänzte der Oberpfälzer. "Das was uns auszeichnet ist ein Riesen-Zusammenhalt, das ist unser zwölfter Mann – und mit dem werden wir in dieser Runde noch einen Haufen Punkte holen", ergänzte er voller Optimismus. Der "Haufen Punkte" ist auch dringend nötig.

Schließlich liegen die Franken in der Bundesliga nach 20 Spieltagen mit gerade einmal 12 Zählern auf dem Abstiegsplatz 17. Vom Relegationsrang trennen sie zwar nur drei Punkte, das wirklich rettende Ufer ist aber bereits sechs Zähler entfernt. Dazu kommt eine miserable Tordifferenz von Minus 27. Der Knopf beim Fahrstuhl zurück in die zweite Liga leuchtet bereits hell auf.