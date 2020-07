1. FC Nürnberg gibt Ondrej Petrak ab

Wie der 1. FC Nürnberg mitteilte, spielt der Tscheche künftig in der Slowakei. "Ondrej hat nach einer neuen Herausforderung gesucht und uns frühzeitig signalisiert, dass er diesen Weg gehen möchte", erklärte der Lizenzmannschafts-Leiter Florian Meier. Zu den Modalitäten des Wechsels vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen.

Bundesliga-Aufstieg 2018 als größter Erfolg

Petrak war im Januar 2014 von Slavia Prag an den Sportpark am Valznerweiher gekommen. Für den Club bestritt der Defensivmann insgesamt 135 Spiele, in denen ihm drei Treffer gelangen. Mit dem 1. FC Nürnberg feierte er 2018 mit dem Aufstieg in die Bundesliga.