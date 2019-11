1. FC Nürnberg: Fan-Frust und ein Krisengespräch

Damir Canadi: Bei den Nürnberg-Fans umstritten

Club-Fans sind leidensfähig, das ganz große Bashing gegen Trainer Canadi hat noch nicht begonnen. Aber in so manchem Internetforum rumort es schon länger. Widerstand und Vorbehalte der Nürnberg-Anhänger gab's schon vom ersten Spieltag an gegen den Österreicher. Starres Festhalten an einem nicht funktionierenden System (Dreierkette), zuwenig Kenntnis von der 2. Fußball-Bundesliga, kein Draht zur Mannschaft - so der Grundtenor der Kritik bei skeptischen Club-Fans.

Dabei war Canadi explizit mit einem Zweijahresplan angetreten. Der sofortige Wiederaufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga in seiner ersten Saison war kein "Muss". Allerdings hatte er bei seiner Vorstellung optimistisch "dynamischen Fußball" versprochen: "Mir ist auf dem Platz wichtig, dass man so auftritt, dass die Fans stolz nach Hause gehen."