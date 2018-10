1. FC Nürnberg erst nach Elfmeterschießen im Achtelfinale

Mathenia hält, Bülow verschießt, Leibold trifft zum Sieg

Das Elfmeterschießen musste entscheiden: Mirnes Pepic traf zum 1:0, Hanno Behrens ebenso. Mathenia parierte gegen Jonas Hildebrandt. Georg Margreitter brachte den Club in Führung. Kai Bülow schoss den Ball in den Stadionhimmel. Lukas Mühl traf souverän zum 3:1 im Elfmeterschießen. Del Angelo Williams schob die Entscheidung nochmals auf und verwandelte. Tim Leibold ging als letzter Nürnberger zum Punkt und machte den Einzug des 1. FC Nürnberg in das Achtelfinale mit Links perfekt.