1. FC Nürnberg eröffnet "ClubHaus" in der Innenstadt

Das neue "ClubHaus" des 1. FC Nürnberg steht mitten in Nürnberg. Das Geschäft ist als zentrale Anlaufstelle für Fans und Freunde des Fußballvereins gedacht, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem will der Verein mehr Präsenz in der Stadt zeigen.

Platz für Veranstaltungen und Ausstellungen

Auf 350 Quadratmetern können Besucher nicht nur allerlei Fanartikel kaufen. Im oberen Stockwerk des "ClubHaus" sollen später auch Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen Platz finden.

Spieler des 1. FC Nürnberg bei der Eröffnung

Zur feierlichen Eröffnung waren am Samstag (17.08.19) Hunderte Besucher gekommen, die sich das neue Geschäft und den “Club-Treffpunkt” ansehen wollten. Unter ihnen waren auch einige Persönlichkeiten des Vereins, unter anderem Profi-Spieler wie der gebürtige Nürnberger Enrico Valentini, Finanzvorstand Niels Rossow oder auch der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein.

