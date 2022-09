> Sport > 1. FC Nürnberg erleidet bittere 2:4-Niederlage in Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg hat beim Gastspiel in Braunschweig trotz zweimaliger Führung am Ende eine 2:4-Niederlage hinnehmen müssen. Die Eintracht bezwang den Club durch einen Doppelschlag in der zweiten Halbzeit.