1. FC Nürnberg erleidet 0:5-Debakel beim 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein Debakel erlebt. Die defensiv konfuse Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl wurde beim 0:5 (0:3) vom 1. FC Heidenheim gnadenlos bestraft - vor allem von Tim Kleindienst durch seine vier Treffer.

Nürnberg kassiert einen Hattrick und eine rote Karte

Die Ostwürttemberger verzeichneten in der Anfangsphase Ballbesitz- und Feldvorteile, verpassten aber zunächst zwingende Situationen am und im gegnerischen Strafraum. In der 18. Minute nutzte dann Tim Kleindienst einen Aussetzer Jan Gyamerahs, um die Gäste in Führung zu schießen. Schlagartig wurde der Club zwar mutiger und scheiterte nach einer Ecke durch Kwadwo Duah an der Oberkante der Latte, doch im direkten Gegenzug schnürte Kleindienst (23.) den Doppelpack. Möglich gemacht wurde das zweite Heimtor durch einen ähnlich haarsträubenden Fehler Jens Castrops (23.), der sich die Kugel leichtfertig abnehmen ließ. Das Schicksal spielte Heidenheim auch in der Folge in die Karten. So sah Valentini nach einem brutalen Einsteigen gegen Beste die Rote Karte (33.). Gegen die nun überforderten Franken gelang Kleindienst dann der zum Hattrick nötige dritte Treffer (38.).

Kleindienst legt seinen vierten Treffer nach, Busch trifft auch

Markus Weinzierl brachte Mats Möller Daehli. Und nach 75 Minuten ersetzte er die beiden Pechvögel Castrop und Jan Gyamerah, die die ersten beiden Gegentore mit ihren Aussetzern verursacht hatten, durch Taylan Duman und Fabian Nürnberger. Doch statt dem Club machte Tim Kleindienst seinen vierten Treffer(86.). Marnon Busch besorgte (86.) den 5:0-Endstand.