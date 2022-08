1. FC Nürnberg erleidet 0:2-Niederlage gegen den HSV

Unmittelbar vor dem Spielanpfiff stand fest: Der 1. FC Nürnberg muss auf seinen Mittelfeldspieler Taylan Duman verzichten. Der 25-Jährige hatte sich beim Abschlusstraining einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen.

Nach rund einer Viertelstunde Spielzeit rasselten auch noch Christian Mathenia und Jamie Lawrence aneinander. Beide blieben benommen liegen und mussten behandelt werden. Der Keeper konnte bis zum Ende weiterspielen, der Innenverteidiger musste nach 52 Minuten passen.

Glück bei einer strittigen Strafraumszene

Nürnberg attackierte auch den Gegner durch eine hoch stehende Abwehr und starkes Pressing. Damit setzten sie die Vorgabe von Trainer Robert Klauß um, sofort präsent zu sein. Bei einer strittigen Szene hatte der Club dann ziemlich viel Glück. Jamie Lawrence räumte (22.) Robert Glatzel im Strafraum ab. Allerdings war der Nürnberger Verteidiger eigentlich auf dem nassen Rasen ausgerutscht und hatte seinen Gegenspieler dabei erwischt. Der Elfmeterpfiff blieb auf jeden Fall aus.

Nürnberg reagiert auf Rückstand mit viel Gegenwehr

Nach einer verlängerten Eckballhereingabe setzte der Hamburger Mario Vušković aus sieben Metern volley an und setzte die Kugel (37.) zum 1:0 in den Kasten. Nürnberg zeigte sich vom Rückstand nicht keineswegs beeindruckt. Die Franken kamen mit viel Tempo aus der Pause. Eine Flanke nach der anderen segelte in den Sechzehner der Hanseaten. Lawrence brachte (51.) zu wenig Druck hinter einen Kopfball, sonst wäre der Ausgleich möglich gewesen. Manuel Wintzheimer kam auf den Platz und zeigte gleich eine gute Hereingabe auf Christoph Daferner, der köpfte (70.) jedoch am langen Pfosten vorbei. Trainer Klauß brachte noch (79.) Jan Gyamerah. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Stattdessen machte Glatzel in der Nachspielzeit noch das 2:0.