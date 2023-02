1. FC Nürnberg entlässt Trainer Markus Weinzierl

Die Verantwortlichen beim 1. FC Nürnberg haben auf die blamable 0:5 Niederlage und die sportliche Talfahrt des FCN reagiert und Trainer Markus Weinzierl von seinen Aufgaben entbunden. Das teilt der Verein am Montagvormittag auf seiner Webseite mit. Demnach muss auch Co-Trainer Tobias Zellner seine Koffer packen.

Pressekonferenz beim FCN: Wer übernimmt Amt des Trainers?

Wer künftig das Traineramt beim Club übernehmen soll, darüber wollen die FCN-Verantwortlichen am Mittag bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) informieren, an der unter anderem Sportvorstand Dieter Hecking teilnehmen wird. Möglich und schonend für den Nürnberger Geldbeutel wäre eine interne Lösung, beispielsweise mit dem bisherigen U23-Trainer Christian Fiel.

Bessere Fitnesswerte, aber wenig spielerische Entwicklung

Der gebürtige Straubinger Weinzierl hatte das Amt beim ehemaligen Rekordmeister erst im vergangenen Oktober von Vorgänger Robert Klauß übernommen und sollte die Mannschaft erfolgreich durch den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga manövrieren. Spielerisch hat sich das Team seitdem aber kaum weiterentwickelt. In der langen Winterpause habe man sich auf den Fitness-Aspekt konzentriert, betonten die Verantwortlichen in der jüngsten Vergangenheit immer wieder. Gute Laufwerte brachten dem FCN in der Rückrunde jedoch kaum Punkte ein.

FCN offensiv zu harmlos

Sportvorstand Dieter Hecking hatte zuletzt auch öffentlich immer wieder besseren Fußball von der Weinzierl-Elf gefordert. Die Mannschaft wirkte jedoch bis zuletzt offensiv ideen- und zeitweise ratlos. Einziges Highlight in den vergangenen Wochen war der spektakuläre, aber auch glückliche Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale, in dem der 1. FC Nürnberg auf den Erstligisten VfB Stuttgart treffen wird. Aktuell steht der Club auf dem 13. Tabellenplatz der 2. Liga – allerdings mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang.