18.01.2019, 15:50 Uhr

1. FC Nürnberg - Durchbruch gegen Hertha?

Ein Sieg muss her für den 1. FC Nürnberg. Zum Rückrundenauftakt erwartet der Club am Sonntag Hertha BSC, und nur drei Punkte könnten beim Tabellenletzten für so etwas wie Aufbruchstimmung sorgen.