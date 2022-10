1. FC Nürnberg: "Die Spieler haben ein Mentalitätsproblem"

Zu lange an Klauß festgehalten?

Tubenauer begleitet den 1. FC Nürnberg seit 25 Jahre beruflich, 28 Traineramtszeiten hat er in dieser Zeit erlebt. "Es gab nur wenige Trainerwechsel, die wirklich was gebracht haben. Ich erinnere an den Wechsel zu Hans Meyer, ich erinnere an den Wechsel zu Dieter Hecking. Oder noch viel früher von Willy Entenmann zu Felix Magath. Das waren sicherlich Trainerwechsel, die etwas gebracht haben", sagt er.

Insofern ist er skeptisch, ob der neue Schub durch Weinzierl nicht viel zu schnell verpufft. Weinzierl-Vorgänger Robert Klauß habe "eine gute taktische Grundlage gelegt -´und irgendwann wurde die nicht mehr so richtig ausgefüllt."

Wie lange hält der Wechseleffekt durch Weinzierl?

Wie gegen Kiel. Zweikampfverhalten, hohe Laufbereitschaft - 60 Minuten lang gut, dann der Rückfall in alte Muster. "Insofern ist da sicherlich was zu holen", macht er Weinzierl Mut. Aber: "Die Frage ist, wie schnell dieser Wechseleffekt verpufft und da sehe ich bei dieser Mannschaft erhebliche Probleme." Mentalität und Charakter - das sind die beiden Faktoren, an denen Weinzierl beim 1. FC Nürnberg arbeiten muss.