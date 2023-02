1. FC Nürnberg: DFB-Pokal als Wendepunkt für den Club?

Für den 1. FC Nürnberg läuft es auch unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl nicht rund. Anfang Oktober kam der 48-Jährige zum Club. Doch der sportliche Höhenflug blieb bislang aus. Die Mittelfranken befinden sich mit 19 Punkten auf dem 16. Platz - nur ein Punkt trennt sie vom Tabellenletzten 1. FC Magdeburg.

Gegen Düsseldorf "Erfolgserlebnis holen"

Am Mittwoch steht das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Der Einzug ins Viertelfinale winkt und Weinzierl klammert sich in zunehmender Not als Trainer exakt an diese Hoffnung. Der DFB-Pokal soll für seine verunsicherte Mannschaft genau die Plattform sein, auf der die deprimierend ins neue Fußball-Jahr gestarteten Franken ihren großen Derby- und Zweitliga-Frust in neue Hoffnung verwandeln können.

Weinzierl beschwört einen Wendepunkt. "Es geht darum, das Erfolgserlebnis zu holen, das wir alle brauchen", sagte der 48-Jährige: "Es geht darum, dass man in 90 Minuten, 120 Minuten plus Elfmeterschießen viel erreichen kann. Es geht um viel Geld, es geht um ein Ausrufezeichen." Fast 1,7 Millionen Euro Prämie würde der Vorstoß ins Viertelfinale einbringen.

Düsseldorf gern gesehener Gegner

Weinzierl war bemüht, zuversichtlich zu klingen: "Wir rechnen uns große Chancen aus, weiterzukommen." Vielleicht passt der Gegner ja: Am 15. Oktober 2022 war Weinzierl beim 1:0 im Punktspiel in Düsseldorf sein erster Sieg als FCN-Coach gelungen. Vielleicht hilft auch die Erinnerung an einen Herbst-Abend im Jahr 2015. Im bislang letzten Pokalduell überrollten die Nürnberger die Fortuna im eigenen Stadion mit 5:1, darunter waren gleich mehrere Stürmertore von Guido Burgstaller, Niclas Füllkrug und dem bei der Neuauflage verletzt fehlenden Danny Blum.

Eine Wiederholung würde jedoch einem Wunder gleichen. Schließlich steht bei der schwächsten Zweitliga-Offensive im neuen Jahr vorne eine Null. Die aktuellen FCN-Angreifer garantieren keine Treffer. Weinzierls Wechsel verpufften. Das liegt aber auch am Lieferdienst für die Stürmer. "Entscheidend ist, dass wir mutiger agieren. Du brauchst die offensive Lösung", mahnte Weinzierl. Er fordert, auch "in einer Stresssituation" häufiger die "mutige Variante" zu wählen, "nicht den Rückpass".