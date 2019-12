1. FC Nürnberg auf Talfahrt: Was ist los beim Club?

Wer sich durch die Homepage des 1. FC Nürnberg klickt und das dritte Türchen des FCN-Adventskalenders öffnet, der kann ein Kochbuch von Alexander Herrmann gewinnen, um wie es heißt in der Küche mal "richtig einen aufzaubern" zu können. Was derzeit auf dem Platz so gar nicht klappt, der kann es also am Herd probieren? Ein schwacher Trost für die treuen Clubfans.

Drei Partien sind noch zu spielen in der Hinrunde. In der Verfassung, in der sich die Mannschaft gerade befindet, geht es jedoch wohl nur um Schadensbegrenzung und darum, sich irgendwie in die Weihnachtspause zu retten. Von wegen "staade Zeit"! Rund um das Trainingsgelände am Valznerweiher ist nach der 0:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden ordentlich Feuer unterm Dach.