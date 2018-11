1. FC Nürnberg: Auf Schalke hilft nur "Bombenfußball"

Tedescos Appell an die Mannschaft

Vor der Partie gegen den Club (Beginn: 18.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) musste Trainer Domenico Tedesco nun sogar ein angebliches "Krisentreffen" mit Sebastian Rudy dementieren. "Eine taktische Ausrichtung braucht Zeit. Er ist im Kommen und dabei, die Prinzipien zu verinnerlichen", so der Coach über den Ex-Münchner. Gegen Nürnberg stellte Tedesco den zuletzt verletzten Bastian Oczipka und Hamza Mendyl einen Platz in der Startformation in Aussicht. Zudem appellierte der Trainer an seine Spieler: "Es ist nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen. Jeder ist jedoch bereit und jeder weiß, dass er in der Pflicht ist."