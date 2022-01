1. FC Nürnberg: "Anspruch Bundesliga", aber noch nicht jetzt

Nur die Tordifferenz hatte den 1. FC Nürnberg davon getrennt, auf einem Relegationsplatz zu überwintern. Kein Wunder, dass das nicht wenige Fans des FCN auf einen Aufstieg in die höchste Spielklasse schielten. Nach dem 1:2 (0:2) gegen Paderborn meinte Nürnbergs Trainer Robert Klauß zum Thema Bundesliga: "Unser Anspruch ist natürlich, dass wir in die Bundesliga aufsteigen wollen. Aber das ist kein Ziel, das wir für dieses Jahr ausgegeben haben, weil dazu fehlt uns einfach noch etwas." Die Niederlage gegen Paderborn zeige das.

Klauß sieht eine langfristige Entwicklung bei seinem Team und beschreibt diese so: "Wir sind eine junge Mannschaft, und deswegen wollen wir einfach den nächsten Schritt in der Saison gehen. Wir sind erst 16. geworden, letztes Jahr sind wir Elfter geworden. Da darf man nicht vergessen, wo wir herkommen." Das Ziel für dieses Jahr: "Platz fünf bis acht – das ist realistisch."

Konkurrenz in Liga 2 groß

Zumal die Konkurrenz in der 2. Liga in diesem Jahr besonders stark sei. Zwei Traditionsvereine sind abgestiegen, dazu kämpft ein ehemaliger Bundesliga-"Dino" um die Rückkehr: "Wir haben Mannschaften in der Liga wie den HSV, wie Schalke, wie Bremen, die sicherlich auch andere Ambitionen haben und einen Kader, der noch etwas mehr hergibt", meint Klauß. Auf die Tabelle schaue er kaum, viel mehr interessiere ihn der Punkteschnitt. "Da waren 30 Punkte nach 18 Spielen okay", meint Klauß – nach der Niederlage gegen Paderborn habe man aber etwas aufzuholen.

Auch ein Trainer kann viel lernen

Klauß selbst gehört mit 37 Jahren zu den jüngsten Trainern der Liga und arbeitet auch an der eigenen Leistung stetig. Die Hauptfrage für ihn: "Wie bewege ich mich als junger Trainer in so einem großen Verein?" Die richtige Balance zu finden sei die größte Herausforderung: "Wie schaffe ich es, immer wieder Nähe zuzulassen und trotzdem aber rational und klar zu bleiben, weil ich Entscheidungen am Ende treffen muss." Die neue Ruhe im Nürnberger Umfeld schätzt Klauß – aber es dürfe auch "keine Wohlfühloase" sein, "weil das bedeutet, dass man sich darauf ausruht, dass man zufrieden ist."