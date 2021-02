1. FC Nürnberg: Achterbahnfahrt in Darmstadt mit gutem Ende

Dabei ging es zäh los: In einer ausgeglichenen Anfangsphase ließen die Hessen durch Christian Clemens eine sehr gute Möglichkeit ungenutzt (11.). Sie erarbeiteten sich in der Folge zwar vorübergehend leichte Feldvorteile, wandelten diese aber nicht in weitere zwingende Abschlüsse um.

Wenig Torszenen - Valentini verletzt

In einer tempoarmen Begegnung wurden die Franken Mitte der ersten Halbzeit langsam aktiver, ohne ihre offensive Harmlosigkeit abzulegen. So kam hüben wie drüben - abgesehen von einigen geblockten Schüssen aus der Distanz - keine Torgefahr auf. Pech für den Club: Kapitän Enrico Valentini musste schon in der 33. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Oliver Sorg in die Partie.