1. FC Nürnberg: Abwehrchef Hübner fällt aus, Schindler im Fokus

Keine guten Nachrichten für den 1. FC Nürnberg: Florian Hübner muss sich einer Schulter-Operation unterziehen und fällt wochenlang aus. Der Neuzugang von Union Berlin war bereits Mitte Juli im letzten Testspiel gegen den TSV 1860 München nach einem Zweikampf auf die Schulter gefallen. Seitdem plagte ihn eine Bandverletzung am Schultergelenk. "Wir haben es konservativ versucht, das war auch der richtige Weg. Weil die Schmerzen aber nicht abklingen, komme ich um eine OP nicht mehr herum", erklärte der Spieler.

Schindler ist gefordert

Nun steht Neuzugang Christopher Schindler im Fokus. Wie schon im Pokal-Spiel gegen Ulm wird der Neuzugang der Seite von Asger Sörensen gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (14.8.2021,13.00 Uhr, Einblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1, Radio-Livereportage im Internet) die Nürnberger Innenverteidigung bilden.

Doch dem 31-Jährigen fehlt es an Spielpraxis. Im Dezember 2020 verletzte er sich schwer am rechten Knie und fiel monatelang aus. In diese schwere Phase fiel auch Schindlers Rückkehr vom englischen Verein Huddersfield Town nach Deutschland. Der 1. FC Nürnberg verpflichtete den früheren Kapitän des TSV 1860 München als Führungskraft in der 2. Fußball-Bundesliga.

Nach dem Ausfall von Hübner ist er stärker gefordert als geplant. Und die Frage lautet: Wie hat er seinen 90-Minuten-Auftritt gegen Ulm verarbeitet? Und kann er körperlich problemlos gegen Düsseldorfs Topstürmer Rouwen Hennings durchhalten? Ersatzkandidaten wären Noel Knothe und Mario Suver aus dem eigenen Nachwuchs.