1. FC Nürnberg: Abstand halten, bitte!

Der Tabellen-15. muss allerdings wohl weiter auf Stürmer Mikael Ishak verzichten. "Ich bin eher skeptisch", sagte Trainer Michael Köllner vor dem Heimspiel am Samstag (Beginn: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen). Der zuletzt verletzte Ishak absolvierte zwar bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings. Ein Einsatz gegen das Schlusslicht dürfte aber noch zu früh kommen. "Wir müssen Ishak jetzt nicht mit aller Gewalt auf den Platz schicken", so Köllner am Donnerstag. "Bei uns können auch andere Spieler Tore schießen."

Zweite Halbzeit in Augsburg macht Mut

Tore schießen ist ein gutes Stichwort, denn beide Kontrahenten konnten in dieser Saison offensiv bisher noch nicht überzeugen. Der Club kommt auf elf Treffer in zehn Spielen, der VfB gar nur auf sechs Tore. Köllner sieht bei seinem FCN aber Fortschritte: "Wir müssen so auftreten, wie in der zweiten Halbzeit in Augsburg. Wir müssen unsere Dinge auf den Platz bringen, ein hohes Tempo anschlagen", sagte der 48-Jährige. Auf die Unterstützung der Fans kann er sich dabei verlassen. Es zeichnet sich ab, dass das Max-Morlock-Stadion erstmals in dieser Saison ausverkauft sein wird.