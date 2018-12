vor etwa einer Stunde

1. FC Köln wird eine schwere Hürde für Jahn Regensburg

Zehn Mal in Folge hat Zweitligist Regensburg nicht mehr verloren. Jetzt kommt mit dem 1. FC Köln aber einer der Aufstiegsfavoriten in die Oberpfalz. Trotz der Außenseiterrolle will der Jahn "alles in die Waagschale werfen", sagt Alexander Nandzik.