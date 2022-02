1:4 beim KSC: 1. FC Nürnberg kassiert zweite Niederlage in Folge

Beide Teams hatten etwas gut zu machen: Gegen den FC Ingolstadt hatte es für den Club zuletzt eine bittere 0:5-Niederlage gesetzt. Karlsruhe war unter der Woche mit 0:2 gegen Sandhausen unterlegen und war damit seit vier Spielen ohne Sieg. Trotz einer 1:0-Führung ließ sich der 1. FC Nürnberg beim KSC aber die Butter gehörig vom Brot nehmen und zementiert damit seinen Mittelfeldplatz, die direkten Aufstiegsplätze sind bereits sieben Punkte entfernt.

Verhaltene Anfangsphase mit vielen Eckbällen

Karlsruhe und auch Nürnberg gingen die Partie verhalten an und versuchten, erst einmal keine Fehler zu machen. In der Folgezeit gab es auf beiden Seiten zahlreiche Eckbälle zu sehen, von denen jedoch keine Gefahr ausstrahlten. Lange wurde im Strafraum kein einziger Ball gesichtet.

Nürnberg gelingt erster Torschuss, Karlsruhe gleicht aus

Dann aber nahm die Partie auf einmal Fahrt aus. Mit dem ersten Schuss aufs Tor, gelang Johannes Geis durch einen clever getretenen Freistoß die überraschende Führung für den 1. FC Nürnberg. Kurz darauf (34.) knallte Marvin Wanitzek die Kugel an die Latte. Nach einem Konter war Philipp Hofmann zur Stelle und verwandelte (39.) zum Ausgleichstreffer.

KSC legt nach, von Nürnberg kommt nicht mehr viel

In der zweiten Halbzeit ging es weiter mit den Eckbällen. Einen davon nutzte der KSC (55.) zum Führungstreffer durch Benjamin Goller. Philipp Hofmann legte (59.) nach zum 3:1. Trainer Robert Klauß reagierte (62.) mit einem Doppelwechsel. Er brachte Taylan Duman für Johannes Geis und Nikola Dovedan für Erik Shuranov. Der unbedrängte Manuel Schäffler köpfte (77.) knapp am rechten Pfosten vorbei. Damit konnte der Karlsruher SC den komfortablen Vorsprung über die Ziellinie bringen. In der Schlussminute fiel auch noch das 4:1 durch einen Elfmetertreffer von Marvin Wanitzek nach Videobeweis.