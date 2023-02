1:3 in Mainz - Gebrauchter Tag für den FC Augsburg

Durch die Niederlage bleibt der FCA bei 21 Punkten stehen. Die große Chance, sich weiter ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen, wurde vertan. Nach 90 Minuten war aber auch klar: Es war eine verdiente Niederlage für die Schwaben, die am kommenden Freitag im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim ein ganz wichtiges Heimspiel vor der Brust haben.

Mainzer Doppelschlag lähmt Augsburg

Zum Spiel: In den ersten 20 Minuten geschah auf dem Rasen fast nichts Nennenswertes, dann drehten beide Teams auf. Erst stachen die Rheinhessen durch Jae-Sung Lee und Karim Onisiwo gleich doppelt zu, ehe Ermedin Demirović per Handelfmeter zum 1:2 verkürzte - all das in nur sieben Minuten.

Im Anschluss hatten die Hausherren weiterhin etwas mehr von der Partie und durch Stefan Bell sowie durch Ludovic Ajorque zwei weitere gute Gelegenheiten aufs 3:1.

Jensens Anschlusstreffer aberkannt

In der zweiten Halbzeit blieben die Mainzer das etwas bessere Team und erhöhten dank des zweiten schweren Abwehrfehlers an diesem Nachmittag auf 3:1. Der FCA wirkte geschockt und hatte trotzdem die Möglichkeit, noch einmal zu verkürzen: Fredrik Jensen stocherte den Ball zum vermeintlichen 2:3 über die Linie. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer aber wegen einer Abseitsstellung nicht an. Erst in der Schlussphase bäumte sich der FCA gegen die drohende Niederlage auf, der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr fallen.