1:2: Zweite Niederlage des FC Ingolstadt unter Nouri

Der Trainer des FC Ingolstadt Alexander Nouri wollte „eine Elf sehen, die auf dem Rasen Feuer entfacht“. In der ersten Halbzeit tat sein Team jedoch das pure Gegenteil: 1:10 Torschüsse und null Eckbälle, so lautete die Bilanz der Schanzer nach der ersten Halbzeit. Dann setzte Lezcano dem ganzen noch den negativen Pluspunkt drauf. Nach einer Ecke hielt er Hübner im Strafraum fest. Der Ingolstädter sah Gelb, Sebastian Andersson verwandelte den Elfmeter am halbherzig eingreifenden FCI-Keeper Marco Knaller zur 1:0-Führung für die höchst überlegenen Gäste, Das heimische Publikum war zu diesem Zeitpunkt bedient.

"Sehr enttäuschend, auf Grund der ersten Halbzeit. Erst ab der 60. Minute haben wir um die Punkte gekämpft. Das sollten wir eigentlich ab der ersten Minute tun." FCI-Trainer Alexander Nouri

Erst Nouris Wechsel bringen Gegenwehr

Nach der Pause war dem FC Ingolstadt zumindest der Wille anzumerken, etwas zu verändern. In der 54. Minute gab es die erste Ecke für die Schanzer. Der eingewechselte Osayamen Osawe brachte mehr Mut in den Ingolstädter Offensivaktionen. Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Stattdessen erzielte Akaki Gigia das 2:0 für Berlin. Trainer Nouri reagierte und brachte Thorsten Röcher (63.) und Stefan Kutschke (67.). Und ausgerechnet der verwandelte (80.) einen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Auf einmal hörte man auch in Ingolstädter Rund Anfeuerungsrufe. Der Ausgleichstreffer sollte zwar nicht mehr fallen, die Schanzer hatten sich am Ende dann aber doch vehement gegen die Niederlage gestemmt. Nach der vierten Niederlage in Serie und der zweiten unter Nouri blieb dem danach nur die Ansage: "Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln". Das ist auch zwingend nötig, der FC Ingolstadt steht als 17. auf einem Abstiegsplatz.