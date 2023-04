1:2 in Kiel: Es wird eng für den 1. FC Nürnberg

Nichts wurde es mit drei Punkten für den 1. FC Nürnberg. Beim eher heimschwachen KSV Holstein verlor das Team von Dieter Hecking mit 1:2. Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung des Clubs auf den Relegationsabstiegsplatz. Seit vier Spielen warten die Franken nun auf einen Sieg.

Erste Großchance für den 1. FCN, doch Kiel legt vor

Bereits zur Halbzeit lag Kiel mit 2:0 vorne. Zwar hatten die Nürnberger in der neunten Minute die erste Großchance durch Lino Tempelmann, aber in der Folge wurden die Gastgeber stärker. In der 19. Minute bestrafte Steven Skrzybski individuelle Fehler der Franken-Abwehr und erzielte mit Hilfe von Florian Flick das 1:0.

Der Club ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich, blieben aber vor dem Tor zu harmlos. Stattdessen erhöhte Kiels Fabian Reese in der 39. Minute auf 2:0.

Rote Karte bremst Nürnberg aus

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Norddeutschen die spielbestimmende Mannschaft. Der Anschlusstreffer von Felix Lohkemper in der 65. Minute fiel überraschend. Das Tor beflügelte den Club und das Team drängte auf den Ausgleich. Doch ab der 74. Minute waren die Nürnberger nur noch mit neun Feldspielern auf dem Platz - Jens Castrop sah nach einer Notbremse den Rote Karte. Der Club brachte die Hausherren nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. Es blieb beim 2:1 für Kiel.