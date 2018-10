1:2 gegen SCP: FC Ingolstadt verliert fünftes Spiel in Folge

Die besseren Möglichkeiten in der ersten Halbzeit hatten die Gäste. Nur ein Kopfball (13.) und ein Fernschuss (31.), so lautete die Bilanz des FCI nach 45 Minuten. Der SC Paderborn hatte deutlich mehr zu bieten: Ein Schuss von Bernard Tekpetey (22.) senkt senkte sich gefährlich und ging nur knapp über den Kasten. In der 28. Minute hatte Paderborn sogar eine Vierfachchance. Philipp Klement vollstreckte wenig später (33.) zur 1:0-Fuhrung für die Gäste, als er einen Freistoß über die Mauer zirkelte. Hätte FCI-Keeper Marco Knaller sich nicht vehement gegen einen erneuten Schuss des Torschützen (41.) gewehrt, hätte es zur Pause bereits 2:0 gestanden.

"Hallo-Wach-Schüsse" für den FC Ingolstadt

Nach der Pause wurden die Oberbayern aktiver. Nach 56 Minuten hatte der FCI aber wirklich Pech: Innerhalb von 15 Sekunden schoss Stefan Kutschke die Kugel an die Latte, im Nachschuss scheiterte Osayamen Osawe an Gäste-Keeper Leopold Zingerle, ehe auch Thomas Pledl den Ball nur an die Latte hämmerte anstatt ins leere Tor.

Paderborns Klement hingegen brauchte nur einen Versuch (61.) für seinen zweiten Treffer: Ausgerechnet, als es in Ingolstadt ganz ruhig wurde, gelang Konstantin Kerschbaumer (63.) der Anschlusstreffer, sein zweiter Schuss nach einer Ecke saß. Auf einmal kam noch Hoffnung auf bei den Schanzern: Zingerle musste einen Freistoß von Pledl (66.) über den Kasten lenken. Das war es dann aber. Mit nur fünf Punkten aus neun Partien bleibt Ingolstadt auf Tabellenplatz 17.