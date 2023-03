1:2 gegen Oldenburg - Bayreuth rutscht weiter ab

Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth hat es in den Heimspielen gegen die meisten direkten Abstiegskonkurrenten selbst in der Hand, über dem Strich zu bleiben und die Klasse zu halten. Das erste dieser "Endspiele" gegen den VfB Oldenburg endete aber mit 1:2 (0:1). Markus Ziereis glich in der 50. Minute die Führung der Gäste (Krasniqi/39.) zwar aus. Kurz vor Schluss schafften die Norddeutschen durch Patrick Hasenhüttl den "lucky punch" (90.) und entführten drei Zähler aus der Wagnerstadt.

SpVgg legt nach der Pause zu

Wie so häufig bei den Heimspielen im Hans-Walter-Wild-Stadion agierte die "Altstadt" in der ersten Hälfte etwas zu zögerlich. Zwar gab es ein paar Torannäherungen, etwa bei einer gefährlichen Direktabnahme von Benedikt Kirsch. Insgesamt ließ man den Gästen aus Oldenburg aber zu viel Raum, die diesen auch nutzten. Das 0:1 durch Kamer Krasniqi resultierte allerdings durch einen schön herausgespielten Konter, bei dem die SpVgg-Abwehr nicht im Bilde war.

Hasenhüttl schockt Bayreuth

Nach der Pause legten die Gelb-Schwarzen dann wie gewohnt zu, übernahmen die Initiative und wurden schnell belohnt. Erst traf Kirsch den Pfosten, kurz danach markierte Markus Ziereis mit seinem achten Saisontreffer das 1:1 (50.). 4.286 Zuschauer sahen in der Folge, dass die SpVgg mehr Kontrolle hatte. Der letzte Zug zum Tor fehlte aber. Als alle schon an ein 1:1 glaubten, schoss Hasenhüttl die Oldenburger doch noch zum Sieg.

Bayreuth ist damit zurück auf einem Abstiegsplatz. Nächste Aufgabe ist am kommenden Wochenende das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden.