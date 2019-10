1:2 - Adamyan schockt den FC Bayern

Die Euphorie wie weggeblasen, die Tabellenführung futsch - der FC Bayern ist vier Tage nach der 7:2-Gala in der Champions League bei Tottenham Hotspur wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Großen Anteil daran hatte mit Sargis Adamyan ein früherer Regensburger. Hoffenheims Coach Alfred Schreuder schenkte dem 26-jährigen Stürmer erst zum dritten Mal in dieser Saison das Vertrauen, das erste Mal in der Startelf. Und der zahlte mit zwei sehenswerten Treffern zurück.