1:1 in Leipzig - Bayern wehrt Angriff von RB ab

Lewandowski trifft ohne Anlaufzeit

Trainer Niko Kovac gab Thomas Müller, der am Freitag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, den Vorzug vor Philippe Coutinho. Kurzfristig rückte auch Jérôme Boateng in die Startelf, nachdem sich David Alaba beim Warmmachen leicht verletzt hatte. Lucas Hernandez rückte nach links, Boateng neben Niklas Süle in die Innenverteidigung.

Verwirrung stiftete diese Umstellung nur beim Gegner. Denn bereits in der 3. Spielminute, als sich Leipzig noch sortierte, eilte Robert Lewandowski nach schönem Pass von Müller auf und davon und schob den Ball an RB-Keeper Peter Gulacsi vorbei zur 1:0-Führung für die Münchner in die Maschen.

"Die erste Halbzeit war fantastisch. Danach hat Leipzig umgestellt, es war dann ein offener Schlagabtausch. Unterm Strich hatten wir mehr Chancen und haben zwei Punkte weniger als eingeplant." Bayern-Trainer Niko Kovac