1:1 gegen Stuttgart - Augsburgs Flutlichtserie gerissen

Dion Beljo sorgte im Schwaben-Duell mit der ersten Augsburger Chance des Spiels für die frühe Führung. Wataru Endo sorgte in der 78. Minute für den Ausgleich. Der geht aufgrund der kämpferischen Leistung beider Mannschaften in Ordnung. Augsburg dominierte die erste Hälfte, nach der Pause waren die Stuttgarter die bessere Elf, die unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagen bleiben.

Mit dem Remis riss auch die unglaubliche Flutlichtserie des FCA. Denn die letzten fünf Abend-Heimspiele hatte das Team von Trainer Enrico Maaßen gewonnen. Augsburgs Vorsprung auf den VfB in der Tabelle bleibt nach dem 1:1 bei fünf Punkten.

Beljos Flugkopfball bringt die Führung

Maaßen musste weiter auf seinen Stammkeeper Rafal Gikiewicz sowie auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (Gelbsperre) und Mergim Berisha (angeschlagen) verzichten. Für Berisha rückte erneut Beljo in die Startelf, und der sorgte mit der ersten klaren Gelegenheit für die Führung: Beljo kam nach präziser Flanke von Arne Maier im Fünfmeterraum zum Flugkopfball und versenkte den Ball unhaltbar im Kasten (8.).

In der Folge dominierten die Gastgeber mit viel Präsenz und guter Staffelung das Mittelfeld. Die Gäste taten sich gegen wache und gallige Augsburger im Spielaufbau sehr schwer und fanden kaum den Weg in die gefährlichen Zonen. In Halbzeit eins verbuchte der VfB nur zwei Torannäherungen, die den Namen Torchance allerdings kaum verdienten.

Endo erzwingt den Ausgleich

Nach der Pause kamen die Stuttgarter besser ins Spiel und erarbeiteten sich nun einige Chancen. Erst in der 78. Minute führte dies zum Erfolg. Endo wurde im Strafraum bedient, und obwohl er den ball nicht richtig unter Kontrolle bekam, drückte er ihn irgendwie an FCA-Keeper Tomas Koubek vorbei zum 1:1-Endstand.