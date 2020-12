1:1 bei Atlético - Müller wendet erste Bayern-Niederlage ab

Nach saisonübergreifend 15 Siegen in Folge in der Königsklasse hat es für den FC Bayern München in Madrid nicht ganz geklappt. Durch das 1:1 (0:1) hat der deutsche Rekordmeister in der Champions League aber zum 16. Mal in Folge nicht verloren und zog damit in dieser Statistik mit Manchester United gleich. Lange sah es so aus, als würden die Bayern die Partie im "Wanda Metropolitano" in Madrid verlieren. Doch nach dem 0:1 durch Joao Felix (26.) holte der eingewechselte Thomas Müller in der Schlussphase erst einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen höchstselbst zum 1:1-Endstand (86.).

Vor dem letzten Spieltag der Gruppe kommende Woche (09.12.2020) stehen die Bayern als Gruppensieger fest. Das Heimspiel gegen Lokomotive Moskau hat keine Bedeutung mehr. Um Platz zwei in der Gruppe komt es dann zum "Endspiel" zwischen dem FC Salzburg und Atlético.

"Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir hatten mit der Einwechslung von Müller mehr Dynamik nach vorne. Es war ein gelungener Abend für uns. Wir haben einige Erkenntnisse gewonnen." Hansi Flick