1.000 Athleten bei Special Olympics in Regensburg am Start

Am 19. Juli beginnen in Regensburg die Special Olympics Bayern. Rund 1.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung messen sich dann in verschiedenen Sportarten. Heute stellten die Verantwortlichen in Regensburg das Programm vor.

15 unterschiedliche Disziplinen

Bei den Sportwettkämpfen für Menschen mit und ohne geistige Behinderung in Bayern messen sich Sportlerinnen und Sportler in 15 verschiedenen Sportarten, darunter Leichtathletik, Schwimmen, Klettern und Segeln. Die Austragungsorte sind über die ganze Stadt verteilt, ein großer Teil der Wettkämpfe wird auf der städtischen Sportanlage am Oberen Wöhrd stattfinden.

Örtliche Sportvereine als Unterstützer

Neben den sportlichen Leistungen der Teilnehmer stehen die Begegnung und die Inklusion im Mittelpunkt, sagte Erwin Horak, Präsident der Special Olympics Bayern. Regensburg eigene sich dafür perfekt als Austragungsort. "Für Regensburg hat sofort gesprochen, dass in dieser Stadt Inklusion schon gelebt wird", so Horak. Die Domstadt hatte sich bereits 2017 als Austragungsort für die Special Olympics beworben und den Zuschlag bekommen. Unterstützt werden die Veranstalter von 18 Sportvereinen aus Regensburg.

Abschlussfeier in der Innenstadt

Die Stadt Regensburg erhofft sich von den Landesspielen einen langfristigen Schub für die Inklusion im Sport. "Ich würde mir für die Stadt Regensburg wünschen, dass es wirklich in die Sportvereine reingeht. Dass wir noch mehr inklusive Angebote bekommen, dass es noch mehr gemeinsames Sporttreiben von Menschen mit und ohne Behinderung gibt", sagte Regensburgs zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein.

Begleitet werden die sportlichen Wettkämpfe von einem bunten Rahmenprogramm mit Gesundheitsworkshops und Festen. Die Eröffnungszeremonie wird in der Donauarena stattfinden, die Abschlussfeier am 23. Juli auf dem Haidplatz.