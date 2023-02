1:0 in Paris: FC Bayern zittert sich zum Hinspielsieg

Lange dominierten die Bayern die Partie im Pariser Prinzenpark und gingen durch Kingsley Coman verdient in Führung. In der Schlussphase wurden die Franzosen mehrmals gefährlich und kamen zweimal zum scheinbaren Ausgleich. Der vermeintliche Doppeltorschütze Kylian Mbappé, der nach seiner Oberschenkelverletzung zu Beginn auf der Bank saß, stand aber beide Male im Abseits.

Erste Hälfte ohne Tore

Die erste Halbzeit ging aufgrund der Spielanteile an den FC Bayern, doch richtig gefährlich wurde das Team von Trainer Julian Nagelsmann nicht. Mehrfach kamen die Münchner vor das gegnerische Tor, ließen aber die letzte Konsequenz vermissen. Joshua Kimmich per Schuss von der Strafraumkante hatte kurz vor der Halbzeit die erste richtige Abschlussaktion (43.). Doch PSG-Keeper Donnarumma tauchte ins linke Eck ab und parierte den Ball.

Coman trifft zur Führung

Auch in Durchgang Zwei bot sich den 44.000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark das gleiche Bild. Die Münchner, die zur Pause Alphonso Davies für Joao Cancelo brachten, hatten mehr Spielanteile. In der 53. Minute flankte Davies von links in den Strafraum und Kingsley Coman nahm die Hereingabe volley und traf zur Bayern-Führung. Paris' Schlussmann Donnarumma sah allerdings nicht allzu gut aus, denn er ließ den mittig platzierten Ball unter sich hindurchgleiten.

In der Folge hatte Eric Maxim Choupo-Moting weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Die beste lenkte Donnarumma aus kurzer Distanz an den Pfosten (63.). Wenig später parierte der Italiener einen Kopfball von de Ligt.

Mbappés Ausgleich zählt zweimal nicht

Die Pariser waren sichtlich geschockt, erzielten mit ihrer ersten ernstzunehmenden Aktion in der zweiten Halbzeit aber den vermeintlichen Ausgleich. Mbappé, der in der nach einer Stunde ins Spiel gekommen war, traf aber aus deutlicher Abseitsposition (74.). In der 82. Minute traf Mbappe nach Zuspiel von Nuno Mendes, doch der Linksverteidiger hatte zuvor ebenfalls mit der Fußspitze im Abseits gestanden.

In der Schlussphase vergaben die Gastgeber weitere Hochkaräter, unter anderem durch Lionel Messi. Benjamin Pavard sah in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte und fehlt im Rückspiel. Am Ende aber blieb es beim knappen 1:0-Auswärtserfolg, der den Bayern eine gute Ausgangsposition für die Partie am 8. März in München bietet.