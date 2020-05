1:0 in Dortmund - Bayern macht einen großen Schritt zum Titel

In einem sehr fairen, aber nicht immer hochklassigen Topspiel war der Rekordmeister zwar auch ein ums andere Mal in der Defensive gefordert. Am Ende stand aber ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter 1:0-Sieg. Nationalspieler Joshua Kimmich erzielte mit einem sehenswerten Heber in der 43. Minute das Tor des Tages. Alle Bemühungen der Dortmunder, noch zum Ausgleich zu kommen, verpufften.

Mit nun sieben Punkten Vorsprung vor dem BVB (auch RB Leipzig kann bei einem Sieg gegen Hertha BSC nicht näher ranrücken) und nur noch sechs ausstehenden Spielen sollte den Bayern die achte deutsche Meisterschaft in Folge nicht mehr zu nehmen sein.