0:5-Klatsche nach Blitz-Rot: Bayreuth rutscht in Abstiegszone

Der Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth kassierte am Mittwochabend seine dritte Niederlage in Serie und fällt damit wieder zurück auf einen Abstiegsplatz. Beim 1. FC Saarbrücken kamen die Oberfranken nie richtig in die Partie und verloren letztlich 0:5 (0:1). Die Bayreuther verpassten damit auch die Revanche für ihre bislang schwächste Saisonleistung - 0:6 unterlagen sie in der Hinrunde den Saarländern.

Ex-Löwe Neudecker bringt Saarbrücken in Führung

Die Saarbrücker bleiben also der Angstgegner der SpVgg. Am Mittwoch dezimierten sich die Bayreuther aber zuallererst einmal selbst. Nach nicht einmal vier Minuten griff Nico Andermatt zur Notbremse gegen den FCS-Stürmer Marvin Cuni und erhielt dafür folgerichtig die rote Karte.

Anschließend übernahmen die ambitionierten Saarländer die Spielkontrolle und führten durch ein Tor des ehemaligen TSV-1860-München-Spielmachers Richard Neudecker zur Pause 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte dann der frühere Pipinsrieder Kasim Rabihic per Doppelpack auf 3:0, ehe die Ex-Löwen Neudecker und Adriano Grimaldo für die letzten beiden Tore des Abends sorgten.