0:5 gegen Wolfsburg: Pokaldebakel für die FC Bayern Frauen

Wieder ist der FC Bayern Frauen im DFB-Pokal am VfL Wolfsburg gescheitert. 0:5 hieß es am Ende aus Sicht der Münchnerinnen. Schon die letzten sechs Pokalduelle verloren die Bayerinnen. Noch vor drei Wochen konnten die FC Bayern Frauen mit einem knappen 1:0-Erfolg in der Liga an den Wölfinnen vorbeiziehen und die Tabellenführung erobern.

Wolfsburg zu stark für die FC Bayern Frauen

Doch diesmal waren die Wölfinnen einfach zu stark. Zu Beginn der Partie war es noch ein Spiel auf Augenhöhe. Doch in der 19. Minute brachte Sveindís Jónsdóttir den Rekordpokalsieger in Führung. In der Folge machte der FC Bayern zwar das Spiel, konnte Chancen aber nicht effektiv nutzen. Kurz vor der Pause sorgte dann ein Eigentor von Bayern-Keeperin Grohs für den 0:2-Halbzeitstand.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Jónsdóttir auf 3:0 für die Gäste. Trainer Alexander Straus reagiert und brachte mit Jovana Damnjanović in der 53. Minute eine weitere Offensivkraft aufs Feld. Doch es nutzte wenig. Wolfsburg bestimmte das Spiel. In der 59. Minute traf Jule Brand zum 4:0. Nur sechs Minuten später verwandelte Dominique Janssen einen Handelfmeter sicher zum 5:0-Endstand.

Der Gegner der Wolfsburgerinnen im Finale am 18. Mai in Köln wird am Sonntag zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg ermittelt.