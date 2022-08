0:4 gegen Freiburg: FC Augsburg "muss Dinge aufarbeiten"

Enttäuschte Gesichter bei den Augsburgern nach dem Abpfiff. Dass es gegen Freiburg schwer werden würde, damit war zu rechnen. Dass aber der FC Augsburg in der zweiten Halbzeit so eine desolate Leistung ablieferte überraschte dann doch.

Es gelte nun, "Dinge aufzuarbeiten und im nächsten Spiel besser machen", kündigte Trainer Enrico Maaßen nach der 0:4-Pleite gegen den SC Freiburg an. Die erste Halbzeit konnten die Schwaben noch mit den Gästen mithalten, aber gefährlich vor das Freiburger Tor kamen sie auch nicht. Die zweite Hälfte war eine zum Vergessen. Die Augsburger wurden regelrecht von den Breisgauern überrollt.

"Die Überzeugung hat gefehlt"

Schon vor diesem Spiel sahen viele im FC Augsburg als Abstiegskandidaten. Maaßen war das "relativ egal, wo man am Anfang der Saison eingeschätzt wird". Unter dem neuen Trainer wollten die Augsburger weniger auf den Gegner reagieren und vielmehr selbst aktiv sein.

Davon war am 1. Spieltag aber nichts zu sehen. Augsburg zeigte sich zwar stets bemüht, die Spielanlage von Maaßen umzusetzen, konnte der spielerischen Überlegenheit des Sport-Clubs jedoch nur phasenweise etwas entgegensetzen. "Mit den zwei Gegentreffern sind wir sehr unglücklich in die zweite Halbzeit gestartet sind. Danach hat etwas die Überzeugung gefehlt. In der Summe ist das sehr ärgerlich für uns, aber es ist nur ein Spiel, wir müssen dranbleiben", resümierte der Trainer.

Nächsten Spieltag geht's zum "Angstgegner"

Was die Situation für ihn nicht einfacher macht: Mit Ruben Vargas und Reece Oxford fehlten zwei Schlüsselspieler nach einer Verletzung noch. Niklas Dorsch, der im System von Maaßen eine zentrale Rolle einnehmen sollte, fällt lange aus.

Am nächsten Spieltag muss der FCA bei Bayer Leverkusen antreten. Die Werkself ist sowas wie ein "Angstgegner" für die Augsburger: Noch nie gelang ein Sieg gegen Leverkusen. Sollte der FC Augsburg mit einer ähnlich schwachen Leistung wie in der zweiten Hälfte gegen Freiburg wieder verlieren, ist der Verein schon zum Beginn der Saison mit dem Abstiegskampf konfrontiert.