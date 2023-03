0:3 in Hamburg: Heckings Rückkehr mit Nürnberg misslingt

Der 1.FC Nürnberg hat nicht an das Erfolgserlebnis gegen Sandhausen aus der Vorwoche anknüpfen können. Das Team von Neutrainer Dieter Hecking, für den die Partie eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte bedeutete, verlor beim Tabellenzweiten der 2. Liga mit 0:3. Damit bleibt der Club weiterhin im Abstiegskampf und hat vier Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Vierversprechende erste Halbzeit

Dabei hielt der Club in der ersten Halbzeit gut mit und kam besonders nach Standards einige Male gefährlich vor das Hamburger. Dementsprechend quasi aus dem Nichts gingen die Norddeutschen in Führung. Jean-Luc Dompe zirkelte einen Freistoß vom linken Strafraumeck in den Winkel und ließ Nürnbergs Keeper Peter Vindahl keine Abwehrchance (28.).

Hamburg erhöht in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei konnten die Nürnberger dem Druck der Hanseaten nicht mehr standhalten. Ludovit Reis erhöhte nach einer knappen Stunde auf 2:0 (52.). Zu Beginn der Schlussphase erzielte Robert Glatzel das vermeintliche 3:0, doch der Hamburger Angreifer hatte sich zuvor mit unfairen Mitteln gegen Christopher Schindler durchgesetzt und bekam den Treffer aberkannt (72.). Der Club drängte in den letzten Minuten noch auf ein Tor, blieb insgesamt aber offensiv zu harmlos und kassierte in der Schlussminute noch das 0:3 (90.+5).