0:3-Hinspiel-Niederlage: Bayern verliert gegen ManCity deutlich

Der FC Bayern steht vor dem Aus in der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel musste sich das Team von Trainer Thomas Tuchel Manchester City klar mit 0:3 geschlagen geben. Die Bayern hielten das Spiel bis in die zweite Halbzeit rein lange offen, doch am Ende zogen die Gastgeber davon und verschafften sich eine mehr als komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. Die Münchner brauchen dann vermutlich ein kleines Wunder fürs Weiterkommen.

Rodris Traumtor bringt City in Führung

In der Anfangsphase standen beide Mannschaften sehr kompakt und ließen wenig zu. Erling Haaland, der seinen Schuss zu zentral in die Arme von Sommer platzierte (22.) und Jamal Musiala, dessen Abschluss im Strafraum von Ruben Días gerade noch geblockt wurde (26.), hatten die besten Gelegenheiten. Ansonsten schafften es die Münchner, die Räume eng zu machen und City den Zug zum Tor zu nehmen.

Also sorgte eine Einzelaktion von Mittelfeldmann Rodri für die Führung der Gastgeber. Der Spanier traf per Distanzschuss aus rund 22 Metern in zentraler Position zum 1:0 für die "Skyblues" (27.). Danach war das Team von Pep Guardiola die bessere Mannschaft. Sané setzte unmittelbar vor dem Pausenpfiff einen Fernschuss knapp neben das Tor von City-Keeper Ederson.

Upamecanos Fehler leitet 0:2 ein

Nach Wiederbeginn waren die Gäste die bessere Mannschaft. Sané lief frei auf das Tor von Ederson zu, scheiterte jedoch am brasilianischen Nationalkeeper (49.). Auf der Gegenseite hatten die Bayern Glück. Nach einem Missverständnis zwischen Sommer und Upamecano wären beinahe erst Grealish und dann Haaland die Nutznießer gewesen. Dann zog Sané erneut aus der Distanz ab, aber wieder den kürzeren im Privatduell mit Ederson (54.).

In der 70. Minute leistete sich Upamecano einen folgenschweren Ballverlust gegen Grealish. Über Haaland landete der Ball bei Bernardo Silva, der zum 2:0 aus Sicht der Gastgeber einköpfte. Bayern war in der Folge von der Rolle und kassierte sogar noch das 0:3. Diesmal reichte eine Flanke aus dem Halbfeld, den Stones in den Lauf von Haaland verlängerte (76.). Der Treffer, der das Münchner Vorrücken ins Halbfinale an den Rand der Unmöglichkeit bringt.