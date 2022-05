Deutliche 0:3-Pleite - 1. FC Nürnberg glücklos in Kiel

Munterer Beginn - Kiel zielstrebiger

Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß legte in Kiel zwar mutig los, doch waren es die Ostseestädter, die durch Finn Porath (8.) und Kwasi Wriedt (11.) die ersten Chancen kamen und durch Skrzybski in der 14. Minute infolge eines hohen Ballgewinns Wriedts und eines Passes Holtbys in Führung gingen.

Auch in der Folge verzeichneten die Gäste Ballbesitz- und Feldvorteile, agierten bei ihren Strafraumszenen aber äußerst unglücklich und verpassten Abschlüsse auf den Heimkasten. Die Störche legten ihren Fokus auf die Arbeit gegen den Ball und kamen bei ihren dosierten Vorstößen in das letzte Drittel gefährlicher daher. Nachdem Porath mit einem weiteren Distanzversuch noch an FCN-Schlussmann Christian Mathenia scheiterte (35.), schob Korb nach toller Vorarbeit Holtbys und Fabian Reeses zum zweiten Kieler Treffer ein (41.).