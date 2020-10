0:2 - Leipzig stoppt Augsburgs Startserie

Ohne seinen verletzten Topstürmer Alfred Finnbogasson war die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich letztlich chancenlos gegen den Champions-League-Halbfinalisten aus Leipzig. Kurz vor der Pause waren die Gäste durch Angelino (45.) in Führung gegangen. Nach dem Wechsel sorgte der unmittelbar zuvor eingewechselte Yussuf Poulsen mit seiner ersten Ballberührung in der 66. Minute für die Vorentscheidung zugunsten der Sachsen. Nach seinem besten Saisonstart in der Bundesligageschichte ist der FC Augsburg zurück auf dem Boden der Tatsachen.