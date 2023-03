0:2 in Essen - Sonntagsschuss besiegelt Bayreuths Niederlage

15.297 Zuschauer sahen im Stadion an der Hafenstraße lange eine Partie auf Augenhöhe, in der die SpVgg sogar zunächst die besseren Torchancen hatte. Dank einer Steigerung nach der Pause brachte RWE aber den Sieg nach Hause. Die SpVgg bleibt trotzdem Tabellen-15..

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte standen die Oberfranken hinten sicher und erspielten sich selbst ein paar gute Möglichkeiten. Benedikt Kirsch, Markus Ziereis und Alexander Nollenberger fanden ihren Meister allerdings im RWE-Keeper Jakob Golz.

Schlussoffensive kommt zu spät

Nach der Pause agierten die Gastgeber aggressiver und schnürten die Oberfranken mehr und mehr ein. Das 1:0 in der 61. Minute nach einem Eckball durch Felix Herzenbruch war die logische Folge. Ein Sonntagsschuss von Björn Rother in der 69. Minute, wie man ihn nicht häufig trifft, besiegelte dann die neunte Auswärtsniederlage für Bayreuth, die erst in der Schlussphase noch einmal aufkamen, das Ergebnis aber nicht mehr korrigieren konnten.

Am kommenden Samstag geht es für die "Oldschdod" zuhause gegen den SV Waldhof Mannheim.