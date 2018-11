0:2 - Harmlose Nürnberger bauen Stuttgart auf

Noch ist der 1. FC Nürnberg als Tabellen-15. über dem Strich. Durch die Siege der drei Mannschaften auf den drei hinteren Plätzen ist der Club aber einer der großen Verlierer des Spieltags. Für VfB-Trainer Markus Weinzierl war es dagegen der lang ersehnte erste Erfolg im vierten Spiel.

Zrelak vergibt große Chance zur Führung

In den ersten 20 Minuten bekamen die 50.000 Zuschauer im ausverkauften Max-Morlock-Stadion nicht viel Erwärmendes zu sehen. Ein Abtasten auf beiden Seiten mit leichten Vorteilen für Stuttgart. In der 21. Minute dann aus dem Nichts beinahe die Führung für den FCN: Virgil Misidjan setzte sich auf der rechten Seite gegen seinen Gegenspieler Marc Oliver Kempf durch, seine Flanke konnte Adam Zrelak im Fünfmeterraum jedoch nicht verwerten. Timo Baumgartl hatte entscheidend gestört, der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Der VfB ging in der Folge dann zwar etwas aktiver zu Werke. Bis auf eine Chance von Mario Gomez, die er kläglich vergab, kam aber noch nicht viel dabei rum. Der FCN lauerte immer mal wieder auf Konter, die die Stuttgarter Abwehr aber nicht vor ernsthafte Probleme stellen konnten. Das 0:0 zur Pause ging also in Ordnung.