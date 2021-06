0:2 gegen England - Aus für Deutschland im EM-Achtelfinale

Werner und Goretzka in der Startelf

Der Bundestrainer blieb im Klassiker gegen die Three Lions seinem 3-4-3-System treu. Allerdings setzte er im Vergleich zum 2:2 gegen Ungarn auf Leon Goretzka, Thomas Müller und Timo Werner. Ilkay Gündogan, der an den Nachwirkungen einer Schädelprellung litt, saß auf der Bank. Ebenso Leroy Sané und Serge Gnabry vom FC Bayern München. Unmittelbar vor dem Anpfiff erfolgte der angekündigte Kniefall beider Mannschaften gegen Rassismus und Diskriminierung.

Das DFB-Team erwischte einen guten Start in die Partie, war von Beginn an hellwach. Obwohl die erste Viertelstunde klar Jogis Jungs gehörte, hatten die Engländer die erste sehenswerte Aktion in der 16. Minute mit einem Fernschuss von Raheem Sterling, den Manuel Neuer im Kasten der Deutschen souverän zur Ecke lenkte.

Duell auf Augenhöhe

Daraufhin wurden die Hausherren mutiger, erspielten sich mehrere gefährliche Standardsituationen. Deutschland war bemüht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Müller trieb seine Teamkollegen immer wieder nach vorne - erfolglos. Bis zum Ende der ersten Hälfte verbuchte lediglich Werner (32.) eine gute Chance aus neun Metern, scheiterte aber am herausstürzenden Torwart Jordan Pickford.

Mit dem Pausenpfiff wäre England um ein Haar in Führung gegangen: Nach Müllers Fehlpass schnappte sich Sterling den Ball, zog Richtung Sechzehner. Nach dem Rettungsversuch von Abwehrspieler Matthias Ginter sprang das Leder Harry Kane vor die Füße, Mats Hummels rettete mit einer Grätsche.

Sterling erzielt das 1:0 für England

Nach dem Seitenwechsel begann die Löw-Elf wie in der ersten Halbzeit, nur dass sie dieses Mal auch die erste gute Möglichkeit kreierte: Kai Havertz zwang Pickford mit einer versierten Direktabnahme (48.) aus 15 Metern zur Glanzparade.

Bei beiden Mannschaften fehlten die durchschlagenden Ideen, der Fokus lag auf einer sicheren Defensive - die Trainer reagierten und wechselten nach 68 Minuten: Löw brachte Gnabry für Werner, Englands Coach Gareth Southgate nahm Bukayo Saka raus und setzte Jack Grealish ein. Letzterer fügte sich sofort hervorragend in die englische Elf ein. Der Mittelfeldmann von Aston Villa bediente Luke Shaw, der zu Sterling in der Mitte passte - nach 75 Minuten stand es 1:0 für England. Neuer war chancenlos an diesem Gegentreffer aus vier Metern.

Müller vergibt die Riesenchance zum Ausgleich

In der 81. Minute hatte Müller den Ausgleich auf dem Fuß, als er nach einem Zuspiel von Kai Havertz ganz alleine auf Pickford zustürmte. Aber der 31-Jährige zog Millimeter am linken Pfosten vorbei.

Nur fünf Minuten später dann die endgültige Entscheidung durch Harry Kane: Nach Gnabrys Ballverlust stürmte Shaw nach vorne, nahm Grealish mit. Der Joker flankte in die Mitte, wo Kane völlig frei stand und keine Mühe hatte, aus sechs Metern einzuköpfen. Die Fans feierten ausgelassen im Wembley-Stadion.