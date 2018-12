0:1 in Stuttgart: FC Augsburg verzweifelt an Zieler

In einem intensiven, aber spielerisch schwachen Derby war der VfB der glückliche Sieger. Für VfB-Trainer Markus Weinzierl war es gegen seinen Ex-Klub erst der zweite Sieg im sechsten Spiel seit seinem Amtsantritt. Während Stuttgart die "Rote Laterne" an Fortuna Düsseldorf abgab, rutschte der FCA in der Tabelle weiter ab. Die Schwaben warten nun seit vier Spielen auf einen Sieg.