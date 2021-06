EM-Fehlstart: Eigentor entscheidet Auftaktspiel gegen Frankreich

Frankreich mit schnellem Umschaltspiel

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Die Deutschen zeigten sich zwar leidenschaftlich und mit gutem Zug Richtung gegnerischem Tor, blieben aber zu ungefährlich in ihren Abschlüssen. Die Deschamps-Elf war stärker in den Zweikämpfen und abgezockter in der Spielanlage. Schreckmoment in der 52. Minute: Da fehlte nicht viel zum 2:0, als Juve-Profi Adrien Rabiot aus spitzem Winkel den linken Außenpfosten von Neuers Kasten traf. Als die DFB-Kicker noch einmal die Schlagzahl erhöhten, hatte Gnabry (54.) die größte Chance auf dem Fuß. Aber seine Direktabnahme landete nur auf dem Tornetz.

Erneut Glück für das deutsche Team: Mbappé tanzte in der 66. Spielminute die Abwehrreihe der Löw-Elf aus und setzte den Ball neben den rechten Pfosten ins deutsche Tor - allerdings entschied der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande zurecht auf eine Abseitsstellung des Franzosen beim vorherigen Zuspiel von Pogba.

Sané und Werner im Spiel

Löw reagierte und brachte Sané für Havertz und Timo Werner für Gnabry. Die DFB-Elf warf alles nach vorne - mit der Gefahr in Konter zu laufen. So in der 85. Minute: Wieder erzielte Frankreich nach einem Konter das 2:0, wieder war es Abseits! Es blieb spannend in der Münchner Arena. Kevin Volland kam für Gosens, Emre Can für Ginter. Aber auch sie konnten sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen und für den Ausgleich sorgen.

"Wir wussten, dass Frankreich extrem gut kontert. Da konnten wir nicht immer alles unterbinden. Jetzt sind wir alle enttäuscht, aber jetzt ist noch nichts passiert. Natürlich muss man den Blick nach vorne richten. Wir haben noch zwei Spiele, da können wir alles gerade biegen." Joachim Löw