0:0 "gewonnen"? FC Bayern feiert einen Punkt der Moral

Max Eberl lobt Moral gegen "sehr starke Leverkusener"

"Wir sind sehr sehr glücklich über den Punktgewinn, den wir erkämpft haben", gab Sportvorstand Max Eberl Max Eberl später bei "Sky90" zu. Seine Bayern seien "großartig zugepresst" und zu einer "untypischen" Spielweise gezwungen worden. "Wir haben verteidigt, gekämpft, gegrätscht, versucht, das Tor zu verteidigen." Es sei eigentlich nicht die FC-Bayern-DNA, irgendwo auf Unentschieden zu spielen, so Eberl weiter. "Dass wir so wenig Ballkontrolle hatten, ist das Ergebnis einer sehr starken Leistung von Leverkusen. Aber: Unsere Moral hat einfach gepasst."

Mentalität und Moral also, auch das Wort "Charakter" fiel nach dem Spiel, dass den Acht-Punkte-Vorsprung des Rekordmeisters in der Tabelle zementierte. Zum Titelgewinn wollten sich aber weder Kompany noch Eberl schon gratulieren lassen, und auch Bayer-Trainer Xabi Alonso glaubt: "Wir sprechen im April. Es sind noch zwölf Spiele und viele Punkte zu vergeben."

Manuel Neuer: "Hätten Sieg nicht verdient gehabt"

Sein Regisseur Granit Xhaka sagte, er schaue wie in der vergangenen Saison gar nicht auf die Tabelle. Sollten die Bayern am Ende vorne sein, "muss man ihnen die Hand geben und sagen 'congrats'." So gehört sich das auch unter Sportsmännern.

Manuel Neuer outete sich ebenfalls als ein solcher: "Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, sagen wir mal so. Der Punkt ist vielleicht glücklich, aber wichtig war, dass wir dieses Spiel hier nicht verlieren." Und weiter: "Natürlich nimmt man sich vor, auch so ein Spiel zu gewinnen, aber das hätten wir heute nicht verdient gehabt." Ein Sieg der Moral für die Moral war das 0:0 trotzdem.