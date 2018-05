Spektakuläre Rettungsaktion "Spiderman" von Paris - Kletterer rettet vierjährigen Jungen von Balkon

Dramatische Szenen in Paris - ein Kleinkind hängt in schwindelnder Höhe an der Außenseite eines Balkons von einem Wohnblock. Plötzlich löst sich ein Mann aus der Menge, erklimmt die Fassade in Sekundenschnelle und zieht das Kind zu sich in Sicherheit: Ein Zuwanderer, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich lebte.

Ein junger Zuwanderer aus Mali ist in Paris zum Volkshelden avanciert, nachdem er ein Kleinkind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hat. Videoaufnahmen zeigen, wie sich der 22-Jährige in Sekundenschnelle an der Fassade von Balkon zu Balkon empor hangelt, wo sich das Kind an der Außenseite eines Geländers festklammert.

Emmanuel Macron trifft "Spiderman"

Am Montagvormittag sollte der Retter von Staatspräsident Emmanuel Macron empfangen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. In sozialen Medien wird Mamoudou Gassama als "Spiderman aus dem XVIII." gefeiert, in Anspielung auf den Filmhelden und den 18. Pariser Stadtbezirk.

Der Junge war unbeaufsichtigt zu Hause

Nach ersten Ermittlungen war der Junge allein zuhause und anscheinend auf das Balkongeländer geklettert. "Ich hörte viele Leute schreien. Ich bin losgerannt, um zu sehen, was ich machen kann. Ich kriegte einen Balkon zu fassen und bin dann einfach so hochgeklettert, Gott sei Dank habe ich ihn gerettet", sagte der Westafrikaner, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich lebte.

Paris will nun dem Retter helfen

Bürgermeisterin Anne Hidalgo dankte dem Retter und teilte auf Twitter mit, die Stadt Paris werde ihm dabei helfen, sich in Frankreich niederzulassen. Für den Vater des Jungen wird die Geschichte ein Nachspiel haben: Ihm drohen laut AFP wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht bis zu zwei Jahre Gefängnis und 30 000 Euro Buße.