Klausur der Bundestagsfraktion SPD will einen Kurswechsel präsentieren

Die SPD befindet sich im Sturzflug und droht am Boden zu zerschellen. Am Sonntag und Montag berät deswegen die SPD-Bundestagsfraktion über einen Erneuerungskurs. Aber wohin sollen sich die Sozialdemokraten ausrichten, mit welchen Themen können sie punkten?

Endlich, endlich wollen die Sozialdemokraten Aufbruchstimmung spüren und einen Kurswechsel präsentieren. Die Seele der alten Partei ist schwer gebeutelt, die Sehnsucht der Mitglieder nach besseren Umfragewerten ist riesig.

SPD diskutiert Zukunft des Euro

Außerdem wollen die Fraktionsmitglieder über die Zukunft der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion diskutieren. Üblicherweise werden dazu befreundete Sozialdemokraten eingeladen. Dieses Mal: der portugiesische Finanzminister und Eurogruppen-Chef Mario Centeno.

Doch erst einmal soll heute, am ersten Tag, unter der Leitung von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles die politische Lage und das eigene Parteiprofil im Mittelpunkt stehen.

Nahles hat noch keinen Umschwung in den Umfragen gebracht

Die SPD verliert immer noch in den Umfragen - auch nach dem Wechsel an der Spitze von Schulz zu Nahles. Zwar bezeichnet sich die SPD noch als Volkspartei, aber in den unterschiedlichen Umfragen erreicht sie nur noch 16-20 Prozent. Viel zu wenig für die stolzen und traditionsreichen Sozialdemokraten, die bislang kein Rezept und keine erfolgreiche Idee parat hatten, um sich wieder Richtung der 30%-Marke zu nähern.

Weil: Comeback der SPD muss hart erarbeitet werden

"Das Comeback der SPD muss hart erarbeitet werden und es wird nicht über Nacht eintreten", sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. "Ich bin mir sehr bewusst, dass die nächsten drei Jahre für die SPD sehr wichtig sind.“

Weil sagte auch noch, dass die SPD sich wieder auf Themen konzentrieren müsse, bei denen deutlich werde, dass die Partei wieder näher an den Problemen der Menschen ist: "Wir müssen schauen, dass wir nicht als Teil einer Elite wahrgenommen werden, sondern als Teil der Gesellschaft.“

Eigene Themen und das "Kraftzentrum" sollen SPD nach vorne bringen

Die SPD müsse nun wieder um ihre ureigenen Themen kämpfen: Themen wie Rente und Bildung, damit könne Sie punkten, hofft der Niedersachse. Die Voraussetzungen für den Umschwung und die Erneuerung, so Weil weiter, seien gut. Mit der Kombination von Partei- und Fraktionsvorsitz hat die SPD ein neues Kraftzentrum geschaffen, ganz bewusst außerhalb der Bundesregierung“. Und nun hoffen sie, dass sich das auch endlich mal wieder in den Umfragen mit besseren Ergebnissen niederschlägt.